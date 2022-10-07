***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,00780225Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,00056197Bağımsız Denetim Ücreti15.150,77 % 0,01626531Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri163.662,3 % 0,17570184Fon Yönetim Ücreti1.742.092,92 % 1,87024701Hisse Senedi Komisyonu168.773,29 % 0,18118881Tahvil Bono Komisyonu476,46 % 0,00051151Gecelik Ters Repo Komisyonu5.229 % 0,00561366Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu7.299,24 % 0,0078362Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar9.131,26 % 0,00980299Türev Araçlar Komisyonu85.369,82 % 0,09164991Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler26.157,39 % 0,02808161TOPLAM GİDERLER2.231.133,53 % 2,39526306DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ93.147.745,0346 % 2,39526306http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068830BIST