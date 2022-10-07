***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,00034135Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri918,76 % 0,00004315Bağımsız Denetim Ücreti51.955,9 % 0,00244032Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.562.548,77 % 0,07339144Fon Yönetim Ücreti22.320.710,1 % 1,04838261Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu12.273,52 % 0,00057648Gecelik Ters Repo Komisyonu28.206,2 % 0,00132482Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu371.892,31 % 0,01746743Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00007144Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler645.616,27 % 0,03032398TOPLAM GİDERLER25.002.910,55 % 1,17436303DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.129.061.453,3934 % 1,17436303http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068832BIST