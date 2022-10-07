***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,00081391Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,00005862Bağımsız Denetim Ücreti28.951,65 % 0,00324234Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri704.051,37 % 0,07884784Fon Yönetim Ücreti6.679.537,98 % 0,74805213Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu330,6 % 0,00003702Gecelik Ters Repo Komisyonu7,89 % 0,00000088Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu6,3 % 0,00000071Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar143.618,53 % 0,01608407Türev Araçlar Komisyonu1.994,58 % 0,00022338Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler159.349,14 % 0,01784576TOPLAM GİDERLER7.725.639,12 % 0,86520667DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ892.924.126,1534 % 0,86520667http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068833BIST