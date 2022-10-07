***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,00324748Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,0002339Bağımsız Denetim Ücreti18.983,42 % 0,0084826Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri99.009,03 % 0,04424146Fon Yönetim Ücreti251.103,41 % 0,11220372Hisse Senedi Komisyonu14.283,69 % 0,00638256Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 isyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar4.003,47 % 0,00178892Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler43.519,24 % 0,01944625TOPLAM GİDERLER438.693,34 % 0,19602691DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ223.792.406,773 % 0,19602691http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068834BIST