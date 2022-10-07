***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,00799692Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,00057599Bağımsız Denetim Ücreti15.150,77 % 0,01667114Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri62.918,06 % 0,06923184Fon Yönetim Ücreti203.943,39 % 0,22440897Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00167374Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.766,69 % 0,01624852TOPLAM GİDERLER306.091,09 % 0,33680712DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ90.880.232,2137 % 0,33680712http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068835BIST