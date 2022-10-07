***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,00385335Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri954,16 % 0,0005059Bağımsız Denetim Ücreti11.508,5 % 0,0061019Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri114.535,23 % 0,0607275Fon Yönetim Ücreti1.330.859,89 % 0,7056326Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu15,44 % 0,00000819Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.381 % 0,00179263Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,0008065Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler23.724,52 % 0,01257893TOPLAM GİDERLER1.493.767,46 % 0,7920075DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ188.605.216,7087 % 0,7920075http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068836BIST