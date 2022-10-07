***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,00701814Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,00050549Bağımsız Denetim Ücreti16.683,83 % 0,01611112Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri230.572,65 % 0,22265776Fon Yönetim Ücreti1.549.350,2 % 1,49616549Hisse Senedi Komisyonu116.405,93 % 0,11241005Tahvil Bono Komisyonu31,02 % 0,00002996Gecelik Ters Repo Komisyonu4.685,64 % 0,0045248Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu651 % 0,00062865Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar7.259,52 % 0,00701032Türev Araçlar Komisyonu19.473,49 % 0,01880502Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler24.673,19 % 0,02382623TOPLAM GİDERLER1.977.577,55 % 1,90969304DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ103.554.734,2958 % 1,90969304http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068862BIST