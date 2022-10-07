***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,00216206Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,00015573Bağımsız Denetim Ücreti18.983,42 % 0,00564742Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri127.708,47 % 0,03799231Fon Yönetim Ücreti384.991,64 % 0,11453211Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.576,01 % 0,00046885Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler61.625,66 % 0,01833317TOPLAM GİDERLER602.676,28 % 0,17929165DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ336.142.968,5692 % 0,17929165http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068866BIST