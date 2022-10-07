***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,00511175Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,00036818Bağımsız Denetim Ücreti18.280,95 % 0,01285809Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri71.221,96 % 0,05009468Fon Yönetim Ücreti416.055,79 % 0,29263702Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00106988Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler25.034,69 % 0,0176084TOPLAM GİDERLER539.905,57 % 0,379748DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ142.174.696,6229 % 0,379748http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068869BIST