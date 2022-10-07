***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,00829509Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,00059747Bağımsız Denetim Ücreti15.150,77 % 0,01729274Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri98.236,43 % 0,11212481Fon Yönetim Ücreti196.612,4 % 0,22440888Hisse Senedi Komisyonu63.684,09 % 0,07268756Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar13.457,6 % 0,0153602Türev Araçlar Komisyonu7.353,26 % 0,00839284Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler42.008,83 % 0,04794791TOPLAM GİDERLER444.294,46 % 0,5071075DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ87.613.465,8948 % 0,5071075http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068922BIST