***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,00078835Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,00005678Bağımsız Denetim Ücreti22.817,74 % 0,00247513Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri266.966,06 % 0,02895884Fon Yönetim Ücreti2.068.783,2 % 0,22440893Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,000165Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler165.727,8 % 0,01797714TOPLAM GİDERLER2.533.606,98 % 0,27483016DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ921.880.966,8451 % 0,27483016http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068926BIST