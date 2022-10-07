***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,00086676Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,00006243Bağımsız Denetim Ücreti22.817,74 % 0,00272132Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri245.408,26 % 0,02926816Fon Yönetim Ücreti1.881.628,49 % 0,22440893Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00018141Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler151.674,1 % 0,01808913TOPLAM GİDERLER2.310.840,77 % 0,27559814DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ838.482.002,4468 % 0,27559814http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068927BIST