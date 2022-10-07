***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,00143676Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,00010348Bağımsız Denetim Ücreti18.983,42 % 0,0037529Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri165.394,57 % 0,03269744Fon Yönetim Ücreti566.183,25 % 0,11193077Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00030071Türev Araçlar Komisyonu260.864,57 % 0,05157124Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler91.518,96 % 0,01809271TOPLAM GİDERLER1.112.256,95 % 0,21988601DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ505.833.430,8308 % 0,21988601http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068928BIST