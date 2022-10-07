***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,0091259Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,00065731Bağımsız Denetim Ücreti11.508,5 % 0,01445114Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri58.044,08 % 0,07288555Fon Yönetim Ücreti166.275,3 % 0,20879075Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00191003Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler15.225,2 % 0,01911818TOPLAM GİDERLER260.365,26 % 0,32693886DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ79.637.293,0879 % 0,32693886http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068929BIST