***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,00605546Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,00043615Bağımsız Denetim Ücreti16.683,83 % 0,01390115Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri72.580,64 % 0,06047499Fon Yönetim Ücreti250.960,04 % 0,20910267Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,0012674Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler22.660,67 % 0,01888112TOPLAM GİDERLER372.197,36 % 0,31011893DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ120.017.618,6048 % 0,31011893http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068930BIST