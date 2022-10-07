***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,0016124Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,00011613Bağımsız Denetim Ücreti18.983,42 % 0,00421167Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri157.710 % 0,03498959Fon Yönetim Ücreti1.011.487,57 % 0,22440893Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00033747Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler82.868,08 % 0,01838514TOPLAM GİDERLER1.280.361,25 % 0,28406133DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ450.734.094,9755 % 0,28406133http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069066BIST