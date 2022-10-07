***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,01983409Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,00142858Bağımsız Denetim Ücreti14.502,4 % 0,03957856Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri41.538,74 % 0,11336354Fon Yönetim Ücreti128.516,82 % 0,35073577Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu14,51 % 0,0000396Gecelik Ters Repo Komisyonu350,03 % 0,00095527Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00306533Türev Araçlar Komisyonu7.586,52 % 0,0207044Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.647,96 % 0,01814297TOPLAM GİDERLER208.071,26 % 0,5678481DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ36.642.062,9496 % 0,5678481http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069067BIST