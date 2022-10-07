***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.633,81 % 0,00075056Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri954,16 % 0,00019708Bağımsız Denetim Ücreti18.983,42 % 0,00392102Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri327.066,93 % 0,06755567Fon Yönetim Ücreti11.592.997,72 % 2,39453342Hisse Senedi Komisyonu548.083,91 % 0,11320672Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu38.344,85 % 0,00792013Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.107,75 % 0,00043536Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00031418Türev Araçlar Komisyonu9.380,98 % 0,00193764Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler125.244,18 % 0,02586918TOPLAM GİDERLER12.668.318,81 % 2,61664097DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ484.144.326,724 % 2,61664097http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069068BIST