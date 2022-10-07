***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,00289023Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,00020817Bağımsız Denetim Ücreti18.983,42 % 0,00754944Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri130.836,6 % 0,05203188Fon Yönetim Ücreti564.286,86 % 0,22440895Hisse Senedi Komisyonu5.688,61 % 0,00226228Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00060492Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler47.388,92 % 0,01884591TOPLAM GİDERLER776.496,59 % 0,30880178DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ251.454.703,2164 % 0,30880178http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069071BIST