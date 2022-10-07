Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.10.2022 17:52
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri


***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri - 2022 3. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
7.267,62 % 0,01165611
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
523,46 % 0,00083955
Bağımsız Denetim Ücreti
11.508,5 % 0,01845781
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
54.623,26 % 0,08760707
Fon Yönetim Ücreti
139.919,61 % 0,22440892
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.521,1 % 0,0024396
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
13.735,07 % 0,02202888
TOPLAM GİDERLER
229.098,62 % 0,36743795
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
62.350.288,3821 % 0,36743795



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069073


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:053.568
Değişim :  0,39% |  13,75
Açılış :  3.564  
Önceki Kapanış :  3.554  
En Yüksek
3.589 En Düşük
3.546
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGEEN 2.591,80 327.548.728 % 10,00  
KONYA 1.490,50 139.457.789 % 10,00  
CRFSA 40,30 144.869.325 % 9,99  
KRONT 53,65 79.166.590 % 9,98  
CMBTN 312,20 38.285.064 % 9,97  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,5694 18,5795 % -0,02  
Euro 18,0787 18,1038 % -0,46  
Sterlin 20,5344 20,6373 % -0,64  
Frank 18,6000 18,7121 % -0,42  
Riyal 4,9256 4,9503 % -0,04  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.695 1.695 -17,56  
Altın Gr. 1.012 1.012 -10,80  
Cumhuriyet 6.772 6.874 -65,00  
Tam 6.790 6.861 -70,00  
Yarım 3.309 3.354 -34,00  
Çeyrek 1.657 1.677 -17,00  
Gümüş.Ons 20,13 20,17 -0,51  
Gümüş Gr. 12,01 12,02 -0,33  
B. Petrol 98,33 98,33 3,91  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru