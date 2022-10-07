***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,00033123Bağımsız Denetim Ücreti26.007,4 % 0,01645651Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri16.405,44 % 0,01038075Fon Yönetim Ücreti42.909,74 % 0,02715167Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,8 % 0,0007111Türev Araçlar Komisyonu9.702,22 % 0,0061392Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.425,87 % 0,00280052TOPLAM GİDERLER101.097,93 % 0,06397097DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ158.037.200,1709 % 0,06397097http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069074BIST