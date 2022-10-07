***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 3.dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti7.178,61 % 0,21091892Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri694,96 % 0,02041902Fon Yönetim Ücreti18.186,64 % 0,53435227Hisse Senedi Komisyonu1.352,61 % 0,03974182Tahvil Bono Komisyonu89,69 % 0,00263523Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar174,6 % 0,00513002Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler703,23 % 0,02066201TOPLAM GİDERLER28.380,34 % 0,83385931DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.403.492,6148 % 0,83385931http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069169BIST