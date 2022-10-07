***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 3.dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,00605333Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,000436Bağımsız Denetim Ücreti16.683,83 % 0,01389625Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri71.585,89 % 0,05962511Fon Yönetim Ücreti269.425,3 % 0,22440895Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00126695Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler22.296,82 % 0,0185714TOPLAM GİDERLER389.304,02 % 0,32425798DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ120.059.964,6164 % 0,32425798http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069171BIST