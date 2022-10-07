***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 3.dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,00225882Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,00016269Bağımsız Denetim Ücreti11.508,5 % 0,00357691Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri267.511,32 % 0,08314408Fon Yönetim Ücreti1.203.382,85 % 0,37401842Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00047277Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler103.242,68 % 0,03208843TOPLAM GİDERLER1.594.957,53 % 0,49572212DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ321.744.274,2486 % 0,49572212http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069172BIST