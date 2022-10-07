***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 3.dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,00080759Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,00005817Bağımsız Denetim Ücreti11.508,5 % 0,00127884Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri659.497,84 % 0,07328433Fon Yönetim Ücreti3.365.853,79 % 0,3740184Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00016903Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler191.332,14 % 0,0212611TOPLAM GİDERLER4.237.504,45 % 0,47087744DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ899.916.637,7688 % 0,47087744http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069173BIST