***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 3.dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,00151781Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,00010932Bağımsız Denetim Ücreti18.983,42 % 0,00396461Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri161.215,57 % 0,03366918Fon Yönetim Ücreti535.949,56 % 0,11193077Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.549,95 % 0,0003237Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler90.577,8 % 0,01891679TOPLAM GİDERLER816.067,38 % 0,17043217DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ478.822.370,3651 % 0,17043217http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069174BIST