***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 3.dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.028,18 % 0,00063393Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,00010958Bağımsız Denetim Ücreti14.502,4 % 0,00303598Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri211.834,26 % 0,04434615Fon Yönetim Ücreti994.954,11 % 0,20828728Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.259,2 % 0,00026361Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler52.855,97 % 0,01106506TOPLAM GİDERLER1.278.957,58 % 0,26774159DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ477.683.569,83 % 0,26774159http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069175BIST