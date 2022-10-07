***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 3.dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.633,81 % 0,00249783Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri954,16 % 0,00065588Bağımsız Denetim Ücreti11.508,5 % 0,00791079Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri96.474,97 % 0,06631558Fon Yönetim Ücreti2.720.809,06 % 1,87024706Hisse Senedi Komisyonu205.905,98 % 0,14153696Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu20.618,33 % 0,01417276Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu5.268,98 % 0,00362183Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00104558Türev Araçlar Komisyonu3.201,7 % 0,0022008Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler56.126,15 % 0,03858035TOPLAM GİDERLER3.126.022,74 % 2,14878542DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ145.478.590,196 % 2,14878542http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069176BIST