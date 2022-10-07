***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 3.dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,00110567Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri918,76 % 0,00013978Bağımsız Denetim Ücreti22.817,74 % 0,0034714Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri538.435,85 % 0,08191554Fon Yönetim Ücreti6.137.331,36 % 0,93370982Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu10.116,93 % 0,00153915Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu476,5 % 0,00007249Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar500.650,04 % 0,07616696Türev Araçlar Komisyonu7.507,98 % 0,00114223Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler136.334,13 % 0,02074135TOPLAM GİDERLER7.361.856,91 % 1,12000439DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ657.306.074,1545 % 1,12000439http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069177BIST