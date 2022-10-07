***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 3.dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,00071779Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,0000517Bağımsız Denetim Ücreti32.785,97 % 0,00323814Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri803.696,05 % 0,07937775Fon Yönetim Ücreti11.361.223,25 % 1,1221012Hisse Senedi Komisyonu66.251,12 % 0,00654335Tahvil Bono Komisyonu12.396,8 % 0,00122438Gecelik Ters Repo Komisyonu28.381,5 % 0,00280312Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu102.863,35 % 0,01015939Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar119.912,11 % 0,01184322Türev Araçlar Komisyonu716.473,88 % 0,07076317Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler245.307,72 % 0,02422803TOPLAM GİDERLER13.497.082,83 % 1,33305125DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.012.495.414,8416 % 1,33305125http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069178BIST