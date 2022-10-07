***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 3.dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,00241034Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,00017361Bağımsız Denetim Ücreti18.983,42 % 0,00629594Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri269.894,46 % 0,08951174Fon Yönetim Ücreti2.255.515,65 % 0,74805214Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar8.112,27 % 0,00269047Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler55.153,46 % 0,0182919TOPLAM GİDERLER2.615.450,34 % 0,86742614DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ301.518.507,4553 % 0,86742614http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069179BIST