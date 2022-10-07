***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 3.dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.633,81 % 0,00157324Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,00022663Bağımsız Denetim Ücreti18.983,42 % 0,00821876Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri179.118,48 % 0,07754828Fon Yönetim Ücreti3.153.081,28 % 1,36510775Hisse Senedi Komisyonu2.454,2 % 0,00106253Tahvil Bono Komisyonu11.602 % 0,00502302Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00065855Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler57.617,02 % 0,02494495TOPLAM GİDERLER3.428.534,77 % 1,4843637DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ230.976.732,84 % 1,4843637http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069180BIST