***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 3.dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,00779575Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,0005615Bağımsız Denetim Ücreti15.150,77 % 0,01625175Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri72.617,54 % 0,07789453Fon Yönetim Ücreti174.338,2 % 0,18700705Hisse Senedi Komisyonu46.551,74 % 0,04993457Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00163164Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler18.449,33 % 0,01979001TOPLAM GİDERLER336.419,76 % 0,36086679DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ93.225.468,5641 % 0,36086679http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069181BIST