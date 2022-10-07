***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 3.dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,00191352Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,00013782Bağımsız Denetim Ücreti18.983,42 % 0,00499822Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri376.808,25 % 0,09921137Fon Yönetim Ücreti5.402.493,7 % 1,42244437Hisse Senedi Komisyonu775.639,12 % 0,20422115Tahvil Bono Komisyonu2.524,42 % 0,00066466Gecelik Ters Repo Komisyonu18.385,5 % 0,00484079Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu18.102,93 % 0,00476639Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar93.009,79 % 0,02448892Türev Araçlar Komisyonu343.653,06 % 0,0904818Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler96.044,84 % 0,02528803TOPLAM GİDERLER7.153.436,11 % 1,88345707DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ379.803.512,9417 % 1,88345707http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069182BIST