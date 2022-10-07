***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 3.dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,01523731Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri918,76 % 0,00192627Bağımsız Denetim Ücreti14.502,4 % 0,03040577Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri82.309 % 0,17256926Fon Yönetim Ücreti81.353,92 % 0,17056684Hisse Senedi Komisyonu6.263,47 % 0,01313201Tahvil Bono Komisyonu56 % 0,00011741Gecelik Ters Repo Komisyonu91,23 % 0,00019127Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.657,1 % 0,00347428Türev Araçlar Komisyonu747,08 % 0,00156633Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.170,89 % 0,01922771TOPLAM GİDERLER204.337,47 % 0,42841447DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ47.696.210,7971 % 0,42841447http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069183BIST