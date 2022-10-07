***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 3.dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,00536581Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,00038648Bağımsız Denetim Ücreti16.683,83 % 0,01231796Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri198.927,03 % 0,14687121Fon Yönetim Ücreti1.926.604,4 % 1,4224448Hisse Senedi Komisyonu329.217 % 0,24306651Tahvil Bono Komisyonu2.379,73 % 0,001757Gecelik Ters Repo Komisyonu4.446,75 % 0,00328311Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu12.066,26 % 0,00890873Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar62.047,19 % 0,0458105Türev Araçlar Komisyonu187.526,34 % 0,13845389Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler35.487,4 % 0,02620095TOPLAM GİDERLER2.783.177,01 % 2,05486693DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ135.443.174,6322 % 2,05486693http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069184BIST