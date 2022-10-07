***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 3.dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,00928065Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,00066845Bağımsız Denetim Ücreti13.616,04 % 0,0173875Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri57.253,74 % 0,07311225Fon Yönetim Ücreti87.652,3 % 0,11193081Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00194242Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler15.715,92 % 0,02006902TOPLAM GİDERLER183.550,18 % 0,23439111DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ78.309.362,4566 % 0,23439111http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069185BIST