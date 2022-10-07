***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 3.dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,0008429Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,00006071Bağımsız Denetim Ücreti28.951,65 % 0,00335782Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri664.664,15 % 0,07708791Fon Yönetim Ücreti1.612.405,96 % 0,18700724Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu9.136,81 % 0,00105969Gecelik Ters Repo Komisyonu13.734 % 0,00159287Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu242.014,01 % 0,02806885Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00017642Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler240.144,11 % 0,02785197TOPLAM GİDERLER2.820.362,87 % 0,32710639DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ862.215.772,9027 % 0,32710639http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069186BIST