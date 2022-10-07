***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 3.dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,01358486Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri685,66 % 0,00128166Bağımsız Denetim Ücreti11.508,5 % 0,02151204Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri93.710,97 % 0,17516744Fon Yönetim Ücreti100.044,99 % 0,18700719Hisse Senedi Komisyonu61.265 % 0,11451843Tahvil Bono Komisyonu487,17 % 0,00091063Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu102,27 % 0,00019117Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar8.956,14 % 0,01674109Türev Araçlar Komisyonu54.570,06 % 0,10200404Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.216,16 % 0,02470405TOPLAM GİDERLER351.814,54 % 0,65762262DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ53.497.938,1612 % 0,65762262http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069187BIST