***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 3.dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,0004908Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,00003535Bağımsız Denetim Ücreti44.287,26 % 0,00299085Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.570.358,83 % 0,10605112Fon Yönetim Ücreti21.588.544,23 % 1,45794026Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu7.131,21 % 0,00048159Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar169.558,2 % 0,01145078Türev Araçlar Komisyonu7.152,33 % 0,00048302Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler296.372,61 % 0,02001495TOPLAM GİDERLER23.691.195,75 % 1,59993873DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.480.756.439,4375 % 1,59993873http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069188BIST