***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 3.dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,00014726Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,00001061Bağımsız Denetim Ücreti35.853,76 % 0,00072649Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri993.351,63 % 0,02012792Fon Yönetim Ücreti3.691.639,65 % 0,07480236Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu10.520,4 % 0,00021317Gecelik Ters Repo Komisyonu224.805 % 0,00455514Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu632.938,25 % 0,012825Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar45.019,1 % 0,00091221Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.198.260,49 % 0,02427992TOPLAM GİDERLER6.840.179,36 % 0,13860008DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ4.935.191.664,958 % 0,13860008http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069189BIST