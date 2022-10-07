***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 3.dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,00015537Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri918,76 % 0,00001964Bağımsız Denetim Ücreti90.294,09 % 0,00193037Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.417.282,59 % 0,07305691Fon Yönetim Ücreti49.038.758,79 % 1,04838279Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu30.173,24 % 0,00064506Gecelik Ters Repo Komisyonu102.600,75 % 0,00219347Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu674.390,1 % 0,01441755Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00003252Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.379.145,77 % 0,02948428TOPLAM GİDERLER54.742.352,81 % 1,17031797DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ4.677.562.371,4671 % 1,17031797http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069190BIST