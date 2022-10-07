***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 3.dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti7.178,61 % 0,04873463Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.999,82 % 0,01357651Fon Yönetim Ücreti74.935,06 % 0,50872415Hisse Senedi Komisyonu5.511,61 % 0,03741759Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu397,39 % 0,00269783Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu604,35 % 0,00410285Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar87,3 % 0,00059267Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.483,19 % 0,01006918TOPLAM GİDERLER92.197,33 % 0,6259154DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ14.729.998,6922 % 0,6259154http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069191BIST