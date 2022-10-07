***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 3.dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,0075747Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,00054558Bağımsız Denetim Ücreti11.508,5 % 0,01199477Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri187.238,54 % 0,19514999Fon Yönetim Ücreti1.435.511,6 % 1,49616671Hisse Senedi Komisyonu334.281,59 % 0,34840609Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.850,26 % 0,00192844Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar210.107,77 % 0,21898552Türev Araçlar Komisyonu21.001,36 % 0,02188874Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler181.957,56 % 0,18964587TOPLAM GİDERLER2.391.248,26 % 2,49228641DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ95.945.965,5746 % 2,49228641http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069192BIST