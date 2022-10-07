***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 3.dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,0017617Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,00012689Bağımsız Denetim Ücreti18.983,42 % 0,00460166Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri472.746,63 % 0,11459587Fon Yönetim Ücreti5.552.674,27 % 1,34599279Hisse Senedi Komisyonu379.813,47 % 0,09206846Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu54.807,34 % 0,01328554Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.729,49 % 0,00066164Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar46.950,03 % 0,01138089Türev Araçlar Komisyonu131.881,36 % 0,03196862Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.501.381,94 % 0,36394162TOPLAM GİDERLER8.169.759,03 % 1,98038571DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ412.533.729,141 % 1,98038571http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069193BIST