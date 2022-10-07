***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 3.dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,0017879Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,00012878Bağımsız Denetim Ücreti18.983,42 % 0,0046701Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri194.315,31 % 0,04780341Fon Yönetim Ücreti456.095,2 % 0,11220376Hisse Senedi Komisyonu3.192,06 % 0,00078528Tahvil Bono Komisyonu784,28 % 0,00019294Gecelik Ters Repo Komisyonu157,5 % 0,00003875Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu9.844,4 % 0,00242182Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar197.214,56 % 0,04851666Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler81.003,63 % 0,01992766TOPLAM GİDERLER969.381,44 % 0,23847705DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ406.488.349,0378 % 0,23847705http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069194BIST