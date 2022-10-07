***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 3.dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,07926947Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri954,16 % 0,01040722Bağımsız Denetim Ücreti11.508,5 % 0,12552564Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri4.025,8 % 0,04391025Fon Yönetim Ücreti13.716,1 % 0,1496044Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu438,08 % 0,00477823Gecelik Ters Repo Komisyonu2.793 % 0,03046384Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu945,05 % 0,01030786Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,01659096Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.254,03 % 0,06821403TOPLAM GİDERLER49.423,44 % 0,53907191DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ9.168.246,2342 % 0,53907191http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069195BIST