***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 3.dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,00090048Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,00006486Bağımsız Denetim Ücreti28.951,65 % 0,0035872Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri856.192,72 % 0,10608499Fon Yönetim Ücreti13.221.212,04 % 1,63815Hisse Senedi Komisyonu2.855.389,86 % 0,35379184Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu49.735,08 % 0,00616233Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar69.925,18 % 0,00866395Türev Araçlar Komisyonu11.498,94 % 0,00142476Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.062.602,52 % 0,25556298TOPLAM GİDERLER19.163.299,07 % 2,37439338DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ807.081.894,1005 % 2,37439338http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069196BIST