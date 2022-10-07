***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 3.dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti11.986,01 % 0,07370141Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri76.641,07 % 0,47126229Fon Yönetim Ücreti80.205,08 % 0,49317722Hisse Senedi Komisyonu105.851,61 % 0,65087651Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu454,25 % 0,00279316Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu26,25 % 0,00016141Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar27.213,3 % 0,16733329Türev Araçlar Komisyonu180,63 % 0,00111069Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.041,24 % 0,00640254TOPLAM GİDERLER303.599,44 % 1,86681851DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ16.262.932,8301 % 1,86681851http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069197BIST