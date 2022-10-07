***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 3.dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti16.064,49 % 0,08460041Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri36.165,59 % 0,19045882Fon Yönetim Ücreti74.037,01 % 0,38990106Hisse Senedi Komisyonu33.314,7 % 0,17544518Tahvil Bono Komisyonu25,34 % 0,00013345Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu169,97 % 0,00089511Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar397,9 % 0,00209546Türev Araçlar Komisyonu9.466,86 % 0,04985532Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler83.943,85 % 0,44207344TOPLAM GİDERLER253.585,71 % 1,33545826DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ18.988.666,1001 % 1,33545826http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069201BIST